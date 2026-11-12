Reino Unido, primer país que sanciona a las diez principales petroleras de Rusia

Reino Unido se ha convertido en el primer país del mundo en sancionar a los diez principales productores de petróleo de Rusia tras aprobar hoy mismo restricciones contra Slavneft, que se suman a las que ya padecen otros gigantes energéticos como Transneft, Rosneft o Lukoil.

El mismo día que arranca en Dublín el encuentro de la comunidad política europea, el gobierno que encabeza Andy Burnham ha explicado que estas nuevas sanciones servirán para apelar al resto de países a incrementar la "presión" sobre Rusia, a fin de limitar la capacidad del Kremlin para generar ingresos y financiar la guerra contra Ucrania.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha anticipado que antes de que acabe el mes presentará un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, el vigésimo segundo, y una propuesta sobre cómo responder a las nuevas necesidades financieras de Kiev.

En paralelo, las autoridades de Finlandia han aprobado nuevas restricciones en su política de visados para ciudadanos rusos, cuya entrada será vetada salvo en aquellos casos que se consideren "esenciales" para los intereses del país nórdico. "Mientras continúe la guerra de agresión de Rusia, los deportistas rusos no tienen nada que hacer en Finlandia", han ejemplificado desde Helsinki.

"Convencer a Rusia"

Además, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desvelase que la delegación rusa en la nueva ronda de conversaciones que tuvo lugar en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, no tenía autorización para abordar medidas que de verdad pudieran "reducir los horrores de esta guerra", una declaración suscrita por la propia Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, hace hincapié en que "hay que convencer a Rusia de que se siente a la mesa de negociaciones con una intención genuina de paz".