Roberto Verino baraja vender el 40% de su capital para apostar por la internacionalización

Roberto Verino estudia abrir la puerta a nuevos inversores a través de la venta de hasta el 40% de su capital; un planteamiento que busca reforzar la internacionalización de la firma y apostar por el comercio online.

Este proceso llevaría consigo, según fuentes de la empresa consultadas por Europa Press, pasar de ser una empresa familiar a una organización más amplia con un sistema de gestión diferente, si bien la mayoría del capital seguiría en las mismas manos.

Así pues, la firma de moda española trabaja ya en una evolución de su estructura accionarial tras cerrar el pasado año con un crecimiento del 2% y más de 35 millones de euros de facturación.

Actualmente, cuenta con más de 400 trabajadores y está presente en países como México, Portugal y Australia.