El hogar, el mejor lugar
Ourense, barata para vivir pero cada vez con menos cunas
Hace unos días leía que Ourense es la provincia más barata de España para vivir de alquiler. Hoy veo que ha registrado solo 824 nacimientos hasta agosto, su peor balance histórico. Si el precio de la vivienda no lo explica todo, ¿qué falta?
Escribo desde Barcelona, donde estudio, y creo que la respuesta está en lo que viene después del piso: trabajo estable, sueldos dignos, servicios cerca de casa y un futuro que se pueda planificar. Para quienes estamos a punto de empezar nuestra vida profesional, decidir dónde vivir depende más de dónde hay oportunidades que de dónde es más barato.
Los datos de natalidad no se arreglan con campañas, sino dando motivos para quedarse y para volver. Ourense tiene ventajas que muchas ciudades envidiarían, y sería una pena que no bastaran.
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