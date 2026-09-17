Santander negocia un ERE en sus filiales tecnológicas tras un año de beneficios récord

Banco Santander ha trasladado ya a los sindicatos su decisión reducir la plantilla en sus filiales tecnológicas, Santander Digital Services y Gravity, para lo que pondrá en marcha un expediente de regulación de empleo.

Tras esta medida hay motivos organizativos: toca reestructurar ambas sociedades ahora que el grueso del trabajo para el despliegue de productos y plataformas ya está realizado.

A modo de ejemplo, en el caso de Gravity, que es donde se ha desarrollado y se mantiene la plataforma que aloja el core bancario de Santander, solamente resta desplegarlo en Brasil, tal y como ha apuntado Europa Press.

En este contexto, la empresa que dirige Ana Botín no ha trasladado todavía a los sindicatos la dimensión de la reducción de empleo que pretende llevar a cabo, pero sí ha puesto sobre la mesa su voluntad de negociar.

Triplica beneficios

De acuerdo con las últimas cuentas disponibles, Santander Global Technology & Operations, la matriz legal de Santander Digital Services, tenía una plantilla media el año pasado de más de 10.000 trabajadores y triplicó sus beneficios, hasta superar los 16,4 millones de euros.

Por su parte, la propia entidad financiera presentó hace menos de dos meses unas cuentas de mitad de año que reflejan beneficios cercanos a los 9.000 millones de euros, casi un tercio más que en el mismo período del año anterior.