Seattle busca constructor para una estación subterránea en plena expansión de su transporte público

La expansión ferroviaria de Seattle abre una oportunidad para las constructoras con experiencia en obras subterráneas, ya que su autoridad de transporte está buscando socio para la nueva estación de Alaska Junction, con una inversión estimada que podría alcanzar los 269 millones de euros.

La estación será parte de una extensión de unos 6,3 kilómetros que conectará el sur del centro urbano de la ciudad de Estados Unidos con West Seattle, dentro de un proyecto que comprende tres estaciones nuevas, un puente sobre una vía navegable, tramos elevados y un túnel.

No obstante, el tramo que ahora sale a concurso público —que admite candidaturas hasta el próximo 1 de diciembre— abarca excavación, estructuras, accesos e instalaciones de la estación, con el reto de mantener la circulación y los accesos en un entorno residencial mientras avanzan las obras subterráneas.

El calendario para llevar a cabo esa fase arranca en junio de 2028 y las obras tienen una duración estimada de cinco años.