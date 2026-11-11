Es un clásico de las películas de espionaje sobre todo cuando la protagonista es rusa, procedente de los antiguos países del Este o China, aunque tampoco los servicios secretos occidentales renuncian a aprovechar las debilidades emocionales de políticos, militares y empresarios que se dejan seducir y hablan más de la cuenta en situaciones de intimidad. Pero siempre la realidad supera la ficción. Este procedimiento de espionaje chino se denomina “trampas de miel” y presuntamente el último en caer en una de ellas, como las moscas de Samaniego –“A un panal de rica miel…”-, ha sido Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia, ennoviado con Alice Huang, una empresaria/espía china, por la que ha sido infiel a su mujer y ha podido poner en manos enemigas algunos de los secuestros tecnológicos mejor guardados. Ya lo dice la moraleja de la fábula de Samaniego: “Así, si bien se examina,/ los humanos corazones/ perecen en las prisiones/ del vicio que los domina”.