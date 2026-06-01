Los seguros, otra ventana de oportunidad en el negocio de la IA

La expansión de los centros de datos está abriendo una nueva línea de negocio también para las aseguradoras. Las empresas del sector están impulsando pólizas específicas para cubrir desde retrasos en la construcción hasta apagones, fallos de refrigeración o ciberataques, como parte de la casuística cubierta.

Así, por ejemplo, el grupo Aon, que tiene su sede operativa en Londres, ofrece un programa que cubre todo el ciclo de vida del activo, desde la construcción y el montaje hasta la operación, con protección frente a daños materiales, averías o riesgos cibernéticos; y la estadounidense Marsh también ha desarrollado soluciones especializadas para grandes proyectos, con capacidad de cobertura de hasta 2.700 millones de dólares.

Otras opciones las ofertan la alemana Munich Re, con productos pensados para cubrir penalizaciones derivadas de retrasos en la construcción; o la suiza Zurich Insurance Group, que lanzó una línea específica para la construcción de grandes centros de datos con protección paramétrica frente a fenómenos meteorológicos. Asimismo, cuenta con una unidad especializada de asesoramiento de riesgos para este tipo de infraestructuras, que analiza cada paso desde el diseño a la puesta en funcionamiento.

"Estamos viendo un crecimiento sin precedentes en la construcción de centros de datos, impulsado por la rápida expansión de la inteligencia artificial y la necesidad de una mayor capacidad de computación. Son proyectos altamente complejos que requieren experiencia especializada", ha explicado la directora comercial de Zurich, Anna Marie Jarvis.

En definitiva, el despliegue de esta infraesutructura está creando un mercado asegurador en el que ya no basta con cubrir edificios y equipos. La magnitud de las inversiones y la concentración de riesgos obligan a diseñar soluciones capaces de proteger toda la cadena, de modo que se abre así una oportunidad relevante también para este negocio.