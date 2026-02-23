ACS construirá una planta de tratamiento de agua en Sidney por 90 millones de euros

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato valorado en 150 millones de dólares australianos (unos 90 millones de euros) para diseñar y construir una planta de tratamiento de agua en Orchard Hills, a las afueras de Sidney.

Se trata de un proyecto de actualización y mejora de la fiabilidad de esta planta de filtración de agua, con la que la empresa pública que gestiona el agua de Sidney pretende mejorar el suministro de unos 260.000 ciudadanos.

Para ello, los trabajos incluyen la construcción de una nueva planta de pretratamiento de agua, la modernización de las instalaciones existentes de almacenamiento, la demolición de edificios y estructuras de hormigón en desuso y la ejecución de obras en tuberías y caminos.

En este sentido, el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría, ha señalado que, al integrar tecnología avanzada de pretratamiento, la instalación "funcionará de manera eficiente durante décadas".