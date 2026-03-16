El balón naranja es otra historia

UN CAFÉ SOLO
La balanza del dinero
Si hubiese elecciones deportivas, el baloncesto ganaría en Ourense con mayoría absoluta. El deporte de la canasta tiene un peso competitivo, social y de cantera indiscutible. Con hombres destacados y mujeres sobresalientes. Niños y niñas que piden paso para tomar el relevo.
Hay entrenadores de máximo nivel en la élite, tanto en la Liga ACB como en la Liga Femenina. Diego Ocampo tiene sello propio en un Manresa hasta hace tres días en competición continental y Suso Garrido disputará en breve la Copa de la Reina con el Ensino.
Desde el primer ascenso a la ACB, Ourense se enamoró del baloncesto y lo hizo para siempre. La mecha está permanentemente encendida y esperando a que cualquier día caiga de nuevo el premio gordo.
También un árbitro, Guillermo Ríos, dirigiendo partidos de Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia… a los mejores equipos de Europa cada fin de semana.
Pero lo de Paula Ginzo y Raquel Carrera ya es mención aparte. Que estén en la lista de la selección española ya casi ni se valora y que coleccionen éxitos y medallas, poco menos. Que reciban premios individuales con sus equipos y sean estrellas de las competiciones en las que juegan en uno de los deportes con más seguimiento del mundo es algo excepcional. Y por el retrovisor ya viene Inés Sotelo siento indiscutible en selecciones de base y progresando en la NCAA.
Desde el primer ascenso a la ACB, Ourense se enamoró del baloncesto y lo hizo para siempre. La mecha está permanentemente encendida y esperando a que cualquier día caiga de nuevo el premio gordo.
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