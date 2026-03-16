A Batalla de Guilford Ford House

UN CAFÉ SOLO
La balanza del dinero
RECUNCHO HEBDOMADARIO
O 15 de marzo de 1781 (fixo onte 245 anos) produciuse un dos enfrontamentos máis importantes da Guerra de Independencia dos Estados Unidos: a Batalla de Guilford Court House, na actual Carolina do Norte. A contenda enfrontou ás tropas británicas, dirixidas polo xeneral Charles Cornwallis, co exército continental americano ó mando do xeneral Nathanael Greene.
A batalla formaba parte da campaña do sur, unha estratexia británica que buscaba recuperar o control das colonias meridionais contando co apoio dos colonos leais á Coroa. Con todo, a resistencia das milicias e do exército continental complicou os plans británicos.
Greene organizou as súas forzas en tres liñas defensivas, inspirándose nunha táctica xa utilizada anteriormente polos estadounidenses. Na primeira situou as milicias locais de Carolina do Norte; na segunda, milicianos de Virxinia; e na terceira, os soldados profesionais do exército continental. Esta disposición buscaba desgastar ó inimigo antes do combate principal.
Cando as tropas de Cornwallis avanzaron cara ás posicións americanas, atopáronse cunha forte resistencia. A primeira liña disparou contra os británicos antes de retirarse, mentres que a segunda mantivo o combate durante máis tempo. Finalmente, a terceira liña protagonizou os enfrontamentos máis duros da xornada.
A batalla foi intensa e caótica. En certos momentos, os combates producíronse corpo a corpo entre soldados de ambos bandos. Cornwallis chegou incluso a ordenar disparar artillaría sobre unha zona onde había tanto tropas inimigas como propias, co fin de romper as liñas americanas.
Ó final do día, os británicos mantiveron o control do campo de batalla, o que lles permitiu reclamar unha vitoria táctica. Porén, o custo foi moi elevado. Cornwallis perdeu unha parte significativa do seu exército, algo que debilitou seriamente a súa capacidade militar.
Pola súa banda, Greene retirouse de forma ordenada, mantendo intacta gran parte das súas forzas. Aínda que os estadounidenses non ganaron no campo, conseguiron o seu obxectivo estratéxico: desgastar ó inimigo.
As consecuencias da batalla foron decisivas. O exército británico, moi danado, viuse obrigado a retirarse cara á costa para reorganizarse. Meses despois, Cornwallis avanzaría cara á Virxinia, onde finalmente quedaría atrapado.
