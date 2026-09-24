Softbank lanza una emisión de deuda récord para financiar su apuesta por OpenAI

El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group emitirá bonos sénior por valor de 9.785 millones de euros, en la que se perfila como la mayor emisión de deuda de alto rendimiento desde la región Asia-Pacífico, para financiar su apuesta por OpenAI a pesar de las dudas que rodean el desarrollo de la inteligencia artificial.

Estos bonos, denominados en dólares y en euros, como ha detallado la firma que dirige Masayoshi Son, forman parte de una operación estructurada en dos tramos.

La emisión en dólares concentrará el grueso de la deuda, pues supondrá unos 8.785 millones de euros repartidos en tres plazos de vencimiento. El 10% de la cuantía caducará en 2030 y se devolverá con un interés anual del 8,625%; mientras la cifra restante, dividida en dos partes iguales, llegará hasta el 2032 con un interés del 9,25% y al 2034 al 9,75%. En paralelo, la emisión en euros repartirá los 1.000 millones que faltan: una mitad vencerá en 2030 con un interés del 7,125% y la otra hará lo propio en 2032 al 8%.

La fecha de emisión prevista para la totalidad de la oferta es el próximo día 29 y, de recibir el apoyo de los inversores, Softbank destinará los fondos a cubrir el último tramo de su inversión adicional en la empresa que dirige Sam Altman sin recurrir a un crédito puente. De hecho, espera cancelar 8.785 millones de euros de capacidad no dispuesta.

Los títulos, que cotizarán en la Bolsa de Singapur y contarán con una calificación crediticia BB+ por parte de las agencias S&P y Fitch, se colocarán en mercados internacionales —excluyendo Japón— a través de entidades financieras como Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley o Deutsche Bank, entre otras.

Este anuncio de la tecnológica nipona llega apenas un mes después de que avanzase su intención de lanzar la que sería su mayor emisión de bonos hasta la fecha, si bien calculaba que rozaría los 5.400 millones de euros.