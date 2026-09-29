Stellantis suspende temporalmente parte de su producción en Francia por escasez de baterías

Stellantis suspenderá temporalmente las operaciones en algunas de sus fábricas de Francia el mes que viene, debido a la escasez de baterías para vehículos eléctricos de largo alcance y a las medidas para controlar las existencias de los concesionarios.

En un momento de auge de la demanda de coches eléctricos, debido al encarecimiento del petróleo como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la falta de baterías está obligando a Stellantis a ajustar sus planes de producción.

Así, cerrará la planta de Sochaux, donde se fabrican los todoterrenos Peugeot 3008, la última semana de octubre; mientras que la fábrica de Rennes, donde se fabrica el Citroën C5 Aircross, estará parada entre los días 22 y 30. Por su parte, las instalaciones de Mulhouse estarán sin actividad durante la segunda mitad del mes que viene debido a una demanda inferior a la prevista de modelos como el Peugeot 308.

Stellantis ya ha estado operando algunas plantas de forma intermitente durante las últimas semanas, como la de Melfi, en el sur de Italia, debido a la escasez de otros componentes; y ya anunció despidos temporales en su planta de Mirafiori, en el norte de Italia, del 19 al 30 de octubre, ante los elevados costes energéticos locales y una demanda inferior a la esperada de su modelo híbrido Fiat 500.