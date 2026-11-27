Entre chimeneas, balcones abiertos a la montaña y la intimidad de un gran chalé privado, Gstaad recibirá este invierno a Fouquet's, la enseña de mayor gama del grupo francés Barrière. La gestión de once suites, seis apartamentos y una vivienda de 1.500 metros cuadrados, de la mano de la inmobiliaria del país helvético Ultima Capital, será su desembarco en los Alpes suizos, aunque la marca ya está presente en la parte francesa de la cordillera, en Courchevel.

La propiedad abrirá sus puertas en diciembre y permitirá a sus huéspedes elegir entre la vida de hotel y la privacidad de una vivienda. Un total de 33 dormitorios con chimeneas y balcones a los que se suman las nueve dependencias del enorme chalé, que añade cine, discoteca y spa propios a una vivienda con capacidad para veinte personas.

El spa del nuevo hotel de Fouquet's en los Alpes suizos | Barrière

En el hotel, el espacio de bienestar ocupa más de 800 metros cuadrados alrededor de una piscina interior de quince metros. Sauna, baño de vapor, duchas de nieve y jacuzzis interiores y exteriores acompañan los tratamientos, mientras un gimnasio y zonas de yoga y pilates completan las opciones. Además, la propuesta gastronómica volverá a contar con Zuma, el restaurante japonés que ya pasó por el establecimiento cuando estaba operado por Ultima.

Para Barrière, la de Gstaad será la sexta dirección de Fouquet’s en el mundo y la segunda que suma este año, tras la apertura en Mykonos en verano. París, Nueva York y San Bartolomé, en el Caribe, completan el catálogo de la marca hotelera de lujo.