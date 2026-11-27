PINGAS DE ORBALLO
A memoria é traidora
PINGAS DE ORBALLO
A memoria é traidora. Só asoma cando interesa. E hai moita xente que non ten memoria. Si, principalmente os políticos. Porén, hoxe non vai de política o asunto. Xa chega ben con atoparnos en plena campaña electoral, co famoso debate televisivo furgando aínda na memoria dalgúns -a memoria que interesa, claro- e na dos medios de comunicación.
Hoxe o asunto tampouco sei moi ben de que vai ir. Porque a memoria tamén é efémera. E, se cando saín da casa pensei no que diría, agora, nin media hora máis tarde, a memoria marchou asubiar un tema de Morricone polos cerros de Úbeda. Ou, xa que estamos na nosa terriña, polo quinto carallo.
Memoria: facultade que permite reter na mente e facer presentes, mentalmente, cousas pasadas
A memoria é tan efémera que xa me custa un mundo facer a lista da compra, porque, se me lembro de anotar unha cousa, esquezo outros ingredientes, outros produtos. O drama, a traxedia, o calvario e a crucifixión chegan cando deixo a nota na casa, cando a memoria se esquece dela enriba da mesa. Aí xa... a famosa expresión: “Mátame, camión!”.
Memoria: facultade que permite reter na mente e facer presentes, mentalmente, cousas pasadas. Parvadas! Como dicía Robert Louis Stevenson: “A memoria é magnífica para esquecer”. Tal cal, exactamente igual ca miña. A memoria é traidora, é efémera, é interesada, é pillabana, lagarteira, pícara...
E, por riba, ten a desvergonza, o atrevemento de facerse esquecida cando máis a necesito. Para lembrar o que non interesa, en cambio, ten unha precisión de reloxeiro. Así que, se algún día me esquezo de algo importante, non me culpedes: a memoria é a que manda. E a miña, polo visto, vai pola súa conta.
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