Tenemos libertad para votar a quien creamos que resolverá nuestros problemas. Tenemos menos libertad para elegir lo que comemos, porque el bolsillo cada vez más vacío lo condiciona. Y casi no la tenemos al buscar vivienda: el código postal termina definiendo no solo dónde residimos, sino también cómo consumimos y qué oportunidades tenemos.

En la sanidad pública, la libertad choca además con las listas de espera. Pero quizá la forma más nueva de dependencia sea la inteligencia artificial. Cada vez son más los sistemas que sugieren qué comprar, dónde hacerlo, qué leer o qué decidir. No siempre nos obligan; a menudo simplemente estrechan nuestras opciones hasta que elegimos dentro de un corral invisible.

No sé si estos sistemas leen la letra pequeña que advierte de sus errores. Pero su uso masivo está configurando una paradoja: tenemos más herramientas para decidir y, al mismo tiempo, más dependencia de quien las diseña. En esta nueva guerra de libertades, los atriles siguen llamando al voto ideológico, mientras la vida real se juega en el poder adquisitivo, la longevidad y la tecnología. ¿Estamos redefiniendo lo que entendemos por libertad?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)