Tel Aviv busca trenes en el mercado internacional para su futuro metro

Tel Aviv no tiene metro. La gran capital económica de Israel se mueve actualmente entre autobuses, ferrocarril y una joven red de tren ligero que empezó a transportar pasajeros hace apenas tres años, pero ahora prepara un salto de escala: una nueva red subterránea de 150 kilómetros y 109 estaciones para la que acaba de abrir al mercado internacional el proceso de compra de trenes, vías, señalización y energía valorados en unos 8.000 millones de euros.

Mientras avanza en la selección de los grupos que competirán por construir los túneles y las estaciones entre un total de veinte consorcios internacionales, la empresa pública encargada de desarrollar el metro de Tel Aviv ha anunciado ya la segunda gran fase, que empieza precisamente donde termina la obra civil.

Según su planificación, a la que ha tenido acceso La Región Internacional, el enorme paquete enfocado a dotar a la ciudad y su área metropolitana del nuevo sistema de transporte público concentrará la compra de trenes, los sistemas, su puesta en operación y su posterior mantenimiento en dos grandes contratos: uno para la línea 1 y otro para las líneas 2 y 3.

La carrera acaba de comenzar: la precalificación internacional, la selección de las empresas con suficiente capacidad técnica y financiera, no concluirá hasta el 18 de enero. Y, una vez perfiladas las alianzas que aspiran a repartirse una de las mayores contrataciones ferroviarias de los próximos años, se lanzarán los dos grandes concursos.

El objetivo final es que los primeros trenes comiencen a transportar pasajeros en 2034, aunque la empresa pública responsable sitúa en 2037 la plena operatividad de una primera fase en la que el metro de Tel Aviv recorrerá 78 kilómetros entre las tres líneas.