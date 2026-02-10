Telefónica presume de su rol clave en Chile al despedirse del país

La salida de Telefónica de Chile después de 35 años en el país ha llevado a la operadora a publicar un comunicado de despedida, en el que se recuerdan los logros alcanzados en este período y, especialmente, se alude al papel clave que ha jugado la operadora "en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones, la masificación de la conectividad y el avance de la transformación digital en el país".

El consejero delegado de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, recuerda que la compañía deja en el país austral una infraestructura moderna y una plataforma preparada para que el nuevo accionista "continúe impulsando el desarrollo digital del país sobre bases sólidas".

En el comunicado se hace un repaso por los hitos conseguidos por Telefónica en el país y se recuerda que hoy la compañía es líder en servicios integrados de telecomunicaciones y también en el mercado de fibra óptica y banda ancha fijo. En móviles y televisión ocupa el segundo lugar y mantiene el liderazgo en servicios B2B, así como en soluciones de minería y ciberseguridad.

La compañía española destaca que a lo largo de tres décadas ha acompañado la evolución tecnológica del país y fue protagonista de momentos clave en la historia de las telecomunicaciones chilenas. La inauguración de la Torre Telefónica en Santiago se consolidó como un símbolo del desarrollo tecnológico urbano, mientras que la creación de Fundación Telefónica Chile abrió un camino pionero en educación digital, cultura y acceso a internet en escuelas y comunidades.

Compromiso ante las catástrofes

También señala que durante los años de expansión de la telefonía móvil, Telefónica impulsó el modelo prepago, permitiendo que millones de personas accedieran por primera vez a servicios de comunicación y posicionando a Chile entre los países con mayor penetración celular de Latinoamérica. Además, la compañía lideró despliegues de infraestructura de alta complejidad, como la llegada de la fibra óptica a la Patagonia y la ampliación de cobertura móvil en localidades australes como Villa Tehuelches, Río Verde y Puerto Natales, reduciendo brechas históricas de conectividad.

El compromiso con el país también se expresó en los peores momentos. Telefónica jugó un papel fundamental en la recuperación de las telecomunicaciones tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 y, años más tarde, aseguró la continuidad de servicios esenciales durante la pandemia de COVID-19, facilitando el trabajo, la educación y la comunicación en un contexto sin precedentes.

Transformación digital del país

En la última década, la compañía aceleró la transformación digital del país con el despliegue masivo de fibra óptica al hogar, la conversión de múltiples ciudades en zonas 100% fibra, la introducción de nuevas plataformas de entretenimiento digital como Movistar Play y Movistar Play Full, y el lanzamiento de la red 5G con presencia en todas las regiones de Chile,.

Este esfuerzo ha permitió que Chile fuera reconocido como uno de los países con mayor crecimiento interanual en accesos de fibra óptica a nivel mundial y que las redes de Movistar obtuvieran reconocimientos por su desempeño y calidad, tanto en conectividad fija como móvil, destaca la compañía.

Finalmente, Telefónica se despide agradeciendo el trabajo y el apoyo de colaboradores, clientes, proveedores, autoridades, organismos reguladores, comunidades, así como de aliados institucionales y sectoriales.