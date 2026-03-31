Topuria invierte en una startup de defensa personal

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria se ha incorporado como nuevo inversor a la startup FlamAid, responsable de un desarrollo de seguridad personal que consiste en una granada de mano con GPS y alarma.

"Comparto su visión de ayudar a las personas a sentirse más libres y seguras en su día a día", ha explicado el luchador sobre decisión de invertir en esta empresa, que entronca con su visión sobre el deporte como "una herramienta poderosa para fortalecer la confianza y la seguridad personal".

Para la empresa, según un comunicado, la incorporación de Topuria como inversor supone "un refuerzo". Además, como ha explicado la fundadora y consejera delegada de FlamAid, Julieta Rueff, permite a la compañía "amplificar el mensaje" de que "la seguridad no es miedo, es libertad".

FlamAid, fundada en 2022, ha desarrollado un dispositivo de seguridad personal en forma de granada diseñado para proteger a las personas en situaciones de riesgo. Al tirar de la anilla, la granada activa una alarma sonora de 110 decibelios, envía la ubicación GPS a los contactos de emergencia previamente configurados e inicia una grabación de audio y video.