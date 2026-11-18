Toyota invertirá más de 1.180 millones de euros para construir una nueva planta en el entorno de Buenos Aires destinada a la producción de vehículos electrificados, que arrancará a partir de 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma.

Esta inversión se produce en el marco del régimen de incentivos para grandes inversiones que ha desarrollado el gobierno de Argentina, que ha destacado que esta apuesta de la automovilística japonesa también contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales, así como de nuevas capacidades vinculadas al futuro de la movilidad en toda América Latina.

Además, el proyecto acompaña la estrategia de crecimiento a largo plazo de Toyota Argentina, y fortalece el papel del país como una base estratégica de producción y exportación.

"Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro", ha resaltado el vicepresidente ejecutivo de Toyota, Yoichi Miyazaki.