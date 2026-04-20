La tregua en Oriente Próximo espanta el fantasma de una crisis energética duradera

Las expectativas de que se alcance un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Próximo están alejando la posibilidad de que siga avanzando la crisis energética internacional por el cierre del estrecho de Ormuz, al tiempo que vuelven a tomar relevancia indicadores como los resultados de las grandes empresas durante el primer trimestre del año, según las conclusiones de un análisis realizado por Christian Gattiker, jefe de investigación del banco suizo de inversión Julius Baer.

En su informe, Gattiker apunta que la influencia del conflicto de Oriente Medio en los mercados se ha debilitado "claramente" respecto a lo que sucedía hace un mes y se necesitaría una "escalada significativa", para volver a tener una repercusión tan importante sobre los mercados.

En cambio, la temporada de presentación de resultados por parte de las grandes empresas de distintos sectores -desde tecnología e industria a finanzas- ya ha comenzado y se prolongará durante las próximas semanas. "Los inversores buscarán la confirmación de que la resiliencia corporativa puede resistir la incertidumbre geopolítica y las condiciones financieras más restrictivas", señala el informe.

La orientación de estos resultados será la clave para la interpretación que hagan los mercados, ya que las empresas deben de afrontar las presiones de costes, la incertidumbre sobre la demanda y la cambiante dinámica del comercio global.

Expectativas sobre los tipos de interés

Otra de las cuestiones que será relevante para la toma de decisiones de inversión en las próximas semanas será la política monetaria. El informe apunta que, aparte de las expectativas sobre la decisión que tome sobre los tipos la Fed la semana próxima, el interés se centra en la audiencia de confirmación para Kevin Warsh, nominado a la presidencia de la Reserva Federal, "con los mercados atentos a cualquier señal sobre el futuro marco de la política monetaria y la dirección del liderazgo".

Como resumen, el informe señala que los mercados parecen estar pasando de una volatilidad impulsada por la geopolítica a una combinación más tradicional de expectativas de ganancias y política monetaria. "Que este cambio sea duradero dependerá menos de los eventos programados y más de si el contexto geopolítico se mantiene bajo control", concluye el informe.