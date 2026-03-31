Los reyes de Inglaterra visitarán Estados Unidos en plena tensión entre Trump y Starmer
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que los reyes de Inglaterra visitarán su país a finales del mes de abril; un periplo que se anuncia en plenas tensiones entre la Casa Blanca y Downing Street a raíz de la negativa de Reino Unido a secundar los planes bélicos de Washington en Irán.
Según ha difundido Trump, la visita de Estado se desarrollará entre el 27 y el 30 de abril, e incluirá una cena de gala en el complejo presidencial.
"Esta trascendental ocasión será aún más especial este año, ya que conmemoramos el 250 aniversario de nuestra gran nación", ha destacado Trump, quien ha manifestado también la "ilusión" que le hace poder "compartir tiempo" con una persona que "respeta profundamente" como el rey Carlos III. "¡Será magnífico!", ha concluido.
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