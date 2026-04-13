Reino Unido se desmarca de Trump en el bloqueo de Ormuz y estudia con Francia una misión pacífica

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha vuelto a desmarcarse de la estrategia de Trump de bloquear el paso al estrecho de Ormuz a todos los buques que utilicen los puertos de Irán y ha apuntado que la única contribución británica en la zona pasa por apoyar el desminado de ese paso.

"Mi decisión ha sido muy clara: sea cual sea la presión, y ha habido una presión considerable, no nos dejaremos arrastrar a la guerra", ha recalcado a la BBC, aludiendo así indirectamente a las críticas que ha recibido de Estados Unidos.

Frente a la posición de la Casa Blanca, que pretende convocar una misión naval para reabrir el estrecho, en Londres y París apuestan por disponer herramientas diplomáticas y económicas que ejerzan "presión" sobre Teherán para recuperar la libre navegación.

De hecho, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha avanzado que en los próximos días se celebrará una conferencia junto a Reino Unido y otros países partidarios de una misión pacífica multinacional para analizar las posibilidades de una misión "estrictamente defensiva", que estaría "separada de las partes en conflicto" y se desplegaría "cuando lo permitan las circunstancias".

"Soluciones duraderas"

Dicho esto, el mandatario galo ha pedido que no se escatimen esfuerzos a la hora de conseguir un acuerdo de paz en Oriente Próximo que clarifique "las actividades nucleares y balísticas" de Irán y que permita recuperar la navegación por el estrecho de Ormuz.

De paso, ha tenido palabras también para la situación en Líbano, que está siendo masacrado por Israel al hilo del conflicto abierto en Irán. "Hay que garantizar que regrese al camino de la paz en pleno respeto a su soberanía e integridad territorial", ha dicho Macron sobre el país mediterráneo.

Turquía también quiere "paz"

Por su parte, el gobierno de Turquía ha advertido contra las acciones militares para intentar reabrir el estrecho de Ormuz, y ha recalcado que la situación debería normalizarse "a través de la paz".

"Lo que todo el mundo quiere es que el tránsito internacional siga libre y no sea obstruido", ha dicho el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, quien también ha criticado que parece que Israel "no puede sostenerse sin un enemigo".

China pide "moderación"

De forma similar, China ha urgido a alcanzar un acuerdo que derive en un paso sin obstáculos "cuanto antes", pues se trata de una ruta "vital" para el comercio internacional de bienes y energía.