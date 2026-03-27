La UE agrava las previsiones sobre el impacto de la guerra de Irán

El impacto económico en la UE de una guerra prolongada en Oriente Próximo podría ser aún más pronunciado que el previsto por la OCDE, según las previsiones que maneja la Comisión Europea.

De hecho, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha apuntado que la reducción podría llegar a recortar hasta 0,6 puntos porcentuales del crecimiento del bloque comunitario, dos décimas más de lo previsto por el think tank de las economías avanzadas, a la vez que gana enteros el riesgo de un shock de estanflación.

Pero, a pesar de ese temor de que se presente una situación en la que un menor crecimiento coincide con una mayor inflación, tras reunirse con los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, ha admitido que las perspectivas están marcadas por "una profunda incertidumbre".

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha subrayado que los efectos del conflicto ya empiezan a trasladarse a la economía real, con un aumento de los costes operativos para las empresas y de las facturas energéticas para los hogares, lo cual incide en los "riesgos" que el continente tiene por delante.

Es por ello que, al igual que están haciendo ya los distintos países, el ejecutivo comunitario dispondrá medidas para reducir la carga impositiva sobre la electricidad; pero también actuará en el refuerzo de las infraestructuras energéticas y en la mejora del funcionamiento del comercio de emisiones, pues el objetivo final pasa por contener la volatilidad de los precios.