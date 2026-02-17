La UE mantiene como paraíso fiscal a Panamá, que bloquea a las empresas europeas de sus licitaciones

La Unión Europea ha decidido mantener a Rusia y a Panamá en su lista de países que considera paraísos fiscales, a la que se han incorporado Vietnam y las Islas Turcas y Caicos, mientras ha optado por retirar del repertorio a Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago, por interpretar que cumplen las normas internacionales acordadas en materia de buena gobernanza fiscal.

Esta decisión no ha sentado bien a las autoridades panameñas, con su presidente a la cabeza. De hecho, a través de sus redes sociales, José Raúl Mulino, ha replicado con la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en los proyectos de su país "de aquí en adelante"; al tiempo que ha avanzado que así se lo ha pedido a "las distintas entidades" que firman concesiones, si bien no ha detallado cuáles son. Con todo, ha indicado que aguarda que Panamá salga de la lista en la próxima revisión semestral de la UE.

Tras la revisión de este mes, el listado de la UE queda integrado por diez territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Panamá, Rusia, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Vietnam.

Según ha aclarado el Consejo, la inclusión de las Islas Turcas y Caicos responde a deficiencias en la aplicación de los requisitos de sustancia económica en ese territorio, mientras que Vietnam ha sido incorporado al constatarse que no cumple los estándares internacionales en materia de intercambio de información fiscal a petición.

La lista, creada en diciembre de 2017 y revisada dos veces al año, forma parte de la estrategia exterior de la Unión en materia fiscal e incluye aquellas jurisdicciones que no respetan los estándares europeos sobre transparencia, tributación justa o lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.