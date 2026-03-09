La única refinería de Bahréin sufre un ataque que altera su capacidad de suministro

La principal empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, que opera la única refinería del país, ha declarado este lunes la fuerza mayor en sus operaciones tras recibir un ataque en el marco de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Con todo, a través de un comunicado, ha sostenido que “todas las necesidades del mercado local están totalmente cubiertas”. Los planes implementados, agrega, “garantizan la continuidad del suministro у satisface la demanda local sin impactos".

Si bien no ha precisado el alcance de los daños, sí ha indicado que no se han registrado víctimas, según ha recogido la agencia estatal bahreiní de noticias. Horas antes, las autoridades habían denunciado más de 30 muertos en un ataque iraní contra la isla bahreiní de Sitra.

La situación de la petrolera de Bahréin se suma, por tanto, a las de otras en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, que ayer notificaron que comenzaban a reducir su producción de petróleo mientras las alertas en el estrecho de Ormuz continúan, con ataques prácticamente diarios sobre los buques que lo transitan.

Como consecuencia de la escala regional que ha tomado el ataque sobre Irán, los precios del petróleo y el gas continúan elevándose mientras las principales bolsas de todo el mundo se desploman.