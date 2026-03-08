Emiratos Árabes y Kuwait reducen ya su producción de petróleo

Ataque a Irán

Las alertas en el estrecho de Ormuz continúan, con ataques prácticamente diarios sobre los buques que lo transitan, y el precio del petróleo sigue subiendo

Petrolero en el canal de Suez
Una semana después del inicio de los bombardeos contra IránEmiratos Árabes Unidos y Kuwait han empezado ya a reducir su producción de petróleo mientras las alertas en el estrecho de Ormuz continúan, con ataques prácticamente diarios sobre los buques que lo transitan.

Así, Kuwait Petroleum Corp. ha reducido por el momento hasta en 100.000 barriles diarios su producción de crudo, una cifra que podría incluso triplicarse este domingo. Además, ha activado la cláusula de fuerza mayor en sus contratos para poder incumplir sus compromisos con sus socios comerciales ante las dificultades para atravesar Ormuz

Emiratos, en cambio, cuenta con una vía alternativa para el suministro de petróleo: el oleoducto de la Abu Dhabi National Oil Co. hasta Fujaira, en el Golfo de Omán. Y, aunque está “gestionando los niveles de producción”, según Bloomberg, tratará de seguir suministrando petróleo a la red global.

En cuanto a otros países del golfo Pérsico, están experimentado también problemas con su producciónArabia Saudí ha cerrado su mayor refinería y ha desviado parte de su producción al mar Rojo; y Qatar, tras los ataques con drones sobre su territorio, ha tenido que cerrar la planta de exportación de gas natural licuado más grande del mundo. 

Mientras esto sucede, los precios de los suministros siguen al alza, con el petróleo subiendo en torno a un 25% en la última semana.

