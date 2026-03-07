Nuevo ataque a un petrolero en Ormuz

Ataque a Irán

"Los petroleros y buques comerciales aliados con los países en guerra no pueden pasar por este estrecho", advierte la Guardia Revolucionaria de Irán

Barcos en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado a un petrolero comercial en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el tránsito internacional de petróleo y gas.

Según ha indicado la Guardia Revolucionaria, el Prima fue atacado por un avión no tripulado a la vista de que ignoraba las “repetidas advertencias” de la Marina sobre la prohibición de paso.

En un comunicado recogido por una agencia de noticias iraní, la Guardia Revolucionaria ha recordado que el paso continúa bloqueado “debido a la maliciosa agresión de terroristas estadounidenses” que está detrás del fallecimiento del ayatolá Jamenei y de los ataques contra el país.

"Los petroleros y buques comerciales aliados con los países en guerra no pueden pasar por este estrecho", recuerda.

