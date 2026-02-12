Venezuela anuncia "una asociación productiva" con Estados Unidos en materia energética

Venezuela y Estados Unidos mantendrán una "asociación productiva a largo plazo" en materia energética. Es el resultado de una reunión entre la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de la potencia norteamericana, Chris Wright, tras la cual ambos han comparecido para mostrar sus acuerdos en cuestiones relativas al petróleo, el gas, la minería y la energía eléctrica.

Mientras estudian cómo "avanzar lo más rápido posible" en estos campos, lo que ha recalcado el alto cargo de la administración Trump es que Washington "está trabajando siete días a la semana para emitir licencias, para que las empresas existentes en Venezuela, las nuevas empresas que quieran entrar y las compañías estatales puedan comprar productos, invertir dinero, aumentar la producción, crear nuevos empleos e incrementar los ingresos por exportación".

"Traigo un mensaje del presidente Trump: está apasionadamente comprometido con la transformación absoluta de la relación entre Estados Unidos y Venezuela; parte de una agenda más amplia para volver a dar grandeza a las Américas, acercar nuestros países, traer comercio, paz, prosperidad, empleo y oportunidades al pueblo de Venezuela en asociación con Estados Unidos", ha subrayado, antes de mostrarse partidario de "liberar al pueblo y la economía" del país caribeño.

Y si la que fuera número dos de Nicolás Maduro se mostraba "segura" de que ambos estados podrían superar sus "diferencias" a través de la diplomacia, Wright apelaba a "resolver esos problemas y desafíos para aprovechar las enormes oportunidades" que se abren en lo relativo a los "enormes" recursos naturales del país que ahora dirige Delcy Rodríguez. Con todo, ha puesto en valor que "lo más importante" que posee Venezuela es "la increíble humanidad, lo que son los venezolanos, su orgullo, su educación, su pasión por salir adelante".

En paralelo, durante la firma de una orden para impulsar la industria del carbón en Estados Unidos dotada con 175 millones de dólares, Trump ha resaltado la "cercanía" que impera ahora en las relaciones entre Washington y Caracas. "En este momento tenemos 50 millones de barriles de petróleo de camino a Houston para su refinado", ha resaltado desde la Casa Blanca, donde ha reivindicado su compromiso con "la independencia y el dominio energético de Estados Unidos".

Negocio con Colombia

Los recursos naturales de Venezuela también se encuentran en la agenda de Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, ha anunciado asimismo que importará gas venezolano "muchísimo más barato".

Esta afirmación da continuidad a su anuncio de que Trump le planteó, durante la reunión que ambos mantuvieron el pasado día 3, que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participase en la reactivación económica de la vecina Venezuela.