Venezuela anuncia la liberación de fondos congelados por las sanciones de Estados Unidos

"Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela". De este modo ha anunciado Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, la liberación de fondos congelados debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, y que ahora podrán ser utilizados en el marco de las nuevas relaciones con el país caribeño.

En este nuevo escenario, que tiene su origen en la irrupción militar en suelo venezolano de la potencia norteamericana para detener al presidente Nicolás Maduro, el dinero del que ha hablado Delcy Rodríguez servirá para adquirir "equipamiento para los hospitales, para el área de la electricidad y para la industria gasífera en Venezuela". "Lo estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países", ha aseverado.

Estas palabras llegan semanas después de que la administración Trump anunciara la retirada paulatina de las sanciones al país latinoamericano para permitir la venta y el transporte de sus productos petrolíferos a mercados de todo el mundo. A respecto de esas ventas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló entonces que los ingresos derivados de ella se depositarán en un principio en cuentas controladas por su país y que revertirían "en beneficio de la gente de Venezuela; no en la corrupción ni en el régimen".

Dentro de ese apartado de venta de hidrocarburos, el Banco Central de Venezuela ha confirmado la recepción de otros 200 millones de dólares (167 millones de euros). Si bien no ha precisado si esos fondos proceden de Estados Unidos, sumados a los 300 millones que anunció la presidenta la semana pasada se completaría la cifra de 500 millones de la compra anunciada por Washington.