Estados Unidos da el primer paso para aliviar el bloqueo de petróleo a Cuba

Estados Unidos abre la puerta a que el petróleo de Venezuela vuelva a entrar en Cuba. Eso sí, solo para empresas o ayuda humanitaria, dejando al margen las instituciones gubernamentales.

Así se desprende de una guía difundida por el departamento del Tesoro de Estados Unidos por la que se concede a las compañías que acceden al crudo venezolano permiso para revenderlo a la isla caribeña con ciertas excepciones.

En concreto, el veto se mantiene para aquellas actividades "en las que participen o que beneficien a personas o entidades asociadas con el Ejército, los servicios de Inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas"; mientras se permiten las transacciones que "apoyen al pueblo cubano, incluido el sector privado (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)".

Esta medida tomada por la cartera que dirige Scott Bessent aliviaría la situación de escasez que atraviesa Cuba desde que Estados Unidos tomó el control del petróleo venezolano a raíz de su irrupción militar en Caracas, agravada por el anuncio de Trump de imponer aranceles a los países que enviasen crudo al país que dirige Miguel Díaz-Canel.

De hecho, ante la falta de suministro, varias aerolíneas decidieron cancelar sus vuelos a Cuba y los hoteles comenzaron a cerrar sus puertas; decisiones que impactan de lleno en uno de los principales motores económicos de la isla, el turismo. Pero, además, otras empresas se han visto afectadas por el desabastecimiento, siendo paradigmático el caso de la minera canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras en Cuba, que tuvo que suspender sus operaciones en Moa (Holguín) hace más de diez días.