Venezuela lleva a Rusia “ron, chocolate y café”

Turismo

Venezuela, en la feria de turismo de Moscú
Venezuela, en la feria de turismo de Moscú | Gobierno de Venezuela

Una delegación de Venezuela ha viajado hasta Moscú para presentar en ese mercado su “potencial turístico y comercial”. Allí, como han trasladado las autoridades del país caribeño, mantendrán encuentros con profesionales y expertos del sector.

Así, el stand de Venezuela en la MITT de Moscú muestra productos como el ron, el chocolate y el café, al tiempo que invita a los viajeros a descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural del país latinoamericano.

La participación en esta vitrina internacional, que reúne a líderes de la industria, procedentes de 50 regiones de Rusia y más de 30 países, persigue, como ha explicado el gobierno venezolano, “el incremento de la cooperación binacional” con Rusia.

Venezuela aprueba por unanimidad la ley de amnistía para los presos políticos

