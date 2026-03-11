Venezuela lleva a Rusia “ron, chocolate y café”

Una delegación de Venezuela ha viajado hasta Moscú para presentar en ese mercado su “potencial turístico y comercial”. Allí, como han trasladado las autoridades del país caribeño, mantendrán encuentros con profesionales y expertos del sector.

Así, el stand de Venezuela en la MITT de Moscú muestra productos como el ron, el chocolate y el café, al tiempo que invita a los viajeros a descubrir el patrimonio histórico, cultural y natural del país latinoamericano.

La participación en esta vitrina internacional, que reúne a líderes de la industria, procedentes de 50 regiones de Rusia y más de 30 países, persigue, como ha explicado el gobierno venezolano, “el incremento de la cooperación binacional” con Rusia.