Vietnam avanza en su hoja de ruta nuclear con el respaldo de la ONU

Vietnam acaba de dar otro paso en su hoja de ruta nuclear. El organismo supervisor de la energía atómica de Naciones Unidas ha entregado ya a Hanói el informe sobre su arquitectura técnica y normativa, con las recomendaciones necesarias para poder avanzar con credibilidad en las siguientes fases de su agenda.

Tras meses de análisis, la agencia de la ONU ha informado ya de que valida los mecanismos de financiación y adquisición previstos por el país asiático, al tiempo que plantea mejoras sobre la independencia regulatoria, la preparación de la contratación y la construcción, el desarrollo de los recursos humanos y las estrategias a largo plazo para el ciclo del combustible y la gestión de los residuos. Todo ello, en el marco de una revisión exhaustiva sobre cerca de una veintena de cuestiones, a fin de evaluar las opciones de un país de cara a la construcción de su primera central nuclear.

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Se trata del proyecto Ninh Thuan, que el comité central del Partido Comunista de Vietnam decidió desempolvar en 2024 después de décadas de vaivenes sobre su programa nuclear. "El equipo de la misión concluyó que Vietnam ha dado pasos importantes para reactivarlo y acelerarlo", ha destacado el organismo internacional de energía atómica.

En un momento en que varios de los denominados países emergentes de Asia han vuelto la vista hacia la nuclear como fuente estable de electricidad, además de como instrumento para reforzar su seguridad energética y para avanzar en la descarbonización, Vietnam continúa avanzando en su fase preparatoria.

Se suma, por tanto, a otros estados de su continente —como Arabia Saudí, Kazajistán, Indonesia, Malasia o Filipinas—, que están también preparando su arquitectura institucional de cara a un futuro programa nuclear, con la mirada puesta en la necesidad de estabilidad los precios de la energía para impulsar la competitividad industrial.