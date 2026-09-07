Volkswagen planea vender su planta de Osnabrück para convertirla en un centro de defensa

Volkswagen AG ha alcanzado un acuerdo con el estado alemán de Baja Sajonia y el fondo de inversión Aurelius Capital de cara a la posible venta de su planta de Osnabrück y su conversión en un centro especializado en soluciones de seguridad y defensa.

Según el acuerdo, Aurelius se convertiría en accionista mayoritario de la planta junto con el estado germano, y ambos prevén colaborar con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems para evaluar la fabricación en Osnabrück de componentes destinados a sistemas de defensa aérea para Alemania y otros países europeos. Por su parte, la empresa de automoción se ha comprometido a apoyar la transición con su experiencia y conocimientos.

De fondo, el objetivo es garantizar el futuro industrial de una planta con 125 años de historia y mantener su actividad a largo plazo, introduciéndola progresivamente en una industria considerada estratégica.

"Nuevo futuro"

Al calor de este acuerdo, el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, ha considerado que supone "un paso importante hacia un nuevo futuro industrial para la planta"; mientras el ministro presidente de Baja Sajonia, Olaf Lies, ha reivindicado la oportunidad que se abre, que contribuirá a generar actividad industrial y empleo.

Para el director general de Aurelius, Tomer Jacob, la operación permitirá combinar la experiencia industrial y la cualificación de los equipos de Osnabrück con nuevas tecnologías y campos de negocio para dotar a la planta de una perspectiva industrial a largo plazo.

Desde la representación de los trabajadores han celebrado el acuerdo, al tiempo que han reclamado que la transición se lleve a cabo teniendo como prioridad el mantenimiento del empleo, que actualmente alcanza las 1.200 personas.