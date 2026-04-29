Von der Leyen cifra en 500 millones de euros al día el coste de la guerra de Irán en la UE

Dos meses de conflicto en Oriente Próximo han costado a la Unión Europea 27.000 millones de euros, esto es, unos 500 millones de euros cada día. Es el balance que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando se cumplen los primeros sesenta días de guerra en Irán, al tiempo que ha puesto sobre la mesa que sus consecuencias todavía se dejarán sentir durante "meses o incluso años".

A la vista del duro golpe económico que ha supuesto para el bloque comunitario, durante su intervención en el Parlamento Europeo, la mandataria ha apelado a reflexionar sobre la dependencia del continente de la energía importada, decidida a reducirla y a impulsar la generación de "energía limpia y asequible" siguiendo el modelo de países como Suecia. "Casi toda su electricidad viene de energías renovables y de la nuclear", ha reivindicado la conservadora alemana tras apuntar que la factura eléctrica sueca solo aumenta un céntimo por cada euro que sube el precio del gas.

En este sentido, Von der Leyen ha concluido que Europa debería liderar la electrificación, toda vez que cuenta con recursos fósiles limitados, y ha recordado a los estados miembro que quedan todavía 95.000 millones de euros del actual presupuesto de la Unión destinados a ese fin. "No es solo una cuestión de asequibilidad y competitividad, sino también de seguridad económica", ha argumentado.

En todo caso, a raíz de las alusiones a la contienda militar abierta por Estados Unidos e Israel en Irán, la presidenta comunitaria ha apoyado "un fin duradero" para el conflicto que no pierda de vista la necesidad de acotar los programas nuclear y armamentístico de la república islámica. Y, de paso, solo un día después de que casi un centenar de países suscribiesen un manifiesto para reclamar al país centroasiático la reapertura del estrecho de Ormuz sin trabas de ningún tipo, Von der Leyen ha exigido "libertad plena y permanente" de paso por ese cruce y "sin peajes".