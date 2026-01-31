España celebra la amnistía en Venezuela y anima a que entre en vigor "con rapidez"

El gobierno español ha celebrado este sábado la declaración en Venezuela de una ley de amnistía general anunciada por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha expresado su deseo de que entre en vigor con celeridad.

Rodríguez anunció esta ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela, en medio de las excarcelaciones que se han sucedido tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que las ONG cifran ya en mas de 700 personas.

En este contexto, "el gobierno de España da la bienvenida al anuncio de la presidenta encargada de Venezuela de una ley de amnistía general en el país desde 1999 hasta la actualidad", según un comunicado publicado este sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"España anima a que la ley se concrete con rapidez", ha añadido Exteriores, antes de declarar que "España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esta nueva etapa".

Albares habla con Gil

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación con su homólogo venezolano, Yván Gil, en la que ha trasladado directamente este mensaje sobre la amnistía, según han informado fuentes de Exteriores a Europa Press.

"Albares ha tenido una conversación con el canciller venezolano Yván Gil a petición de él. Han abordado la nueva etapa en Venezuela. Le ha trasladado que España da la bienvenida a la medida anunciada de una amnistía general y que España está dispuesta a acompañar a Venezuela en esa línea", han informado las fuentes consultada

Foro Penal pide cautela

Por otra parte, la ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha acogido "con optimismo, pero con cautela" la ley de amnistía presentada por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, y ha exigido garantías para asegurar que la propuesta contribuya a la "reconciliación nacional" y la "no repetición" de las vulneraciones de DDHH que le han dado origen.

La organización ha presentado la amnistía como un "mecanismo jurídico, político y social necesario para el logro de la reconciliación, la justicia y la paz nacional", y --como tal-- ha reivindicado que debe "sustentarse y formularse con base en los principios" que las rigen tanto a nivel nacional como internacional, definiendo "claramente" su alcanza conforme a la Constitución de Venezuela.

En esta línea, Foro Penal ha rescatado el artículo 29 de la Carta Magna del país, "que prohíbe expresamente que la amnistía favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad", y ha requerido el "respeto irrestricto" a "los principios de libertad y de la favorabilidad, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta de manera desfavorable al preso o al perseguido".

Además, para certificar que el proyecto "realmente responde a los retos que nos impone este momento político", ha reclamado "la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de DDHH y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento".

Apoyarse en organismos internacionales

El precepto anterior, matiza la nota, pasa por "apoyarse" en los organismos internacionales de protección de los Derechos Humanos, "haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de (Venezuela) a lo largo de todos estos años".

Así las cosas, Foro Penal ha solicitado también que "se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad" mientras se discute y aprueba la mencionada ley.