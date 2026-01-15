España celebrará en la primera quincena de febrero la primera Cumbre Internacional sobre Discurso de Odio

España acogerá en la primera quincena de febrero la primera Cumbre Internacional sobre Discurso de Odio, una iniciativa impulsada por el Gobierno para reforzar la cooperación institucional y tecnológica frente a la proliferación de mensajes de odio en el entorno digital. El anuncio se ha realizado este miércoles durante la segunda reunión del grupo de trabajo sobre discurso de odio en redes sociales, convocada por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

El encuentro, celebrado en Madrid, ha reunido a representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de las principales plataformas digitales que operan en España. En este marco, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha avanzado que la cumbre contará con un papel destacado de las plataformas, llamadas a identificar retos comunes y a generar nuevas sinergias de colaboración para prevenir y combatir el discurso de odio.

Cancela ha subrayado que el grupo de trabajo, puesto en marcha en el último trimestre de 2025, “se ha consolidado como un espacio imprescindible para avanzar en una respuesta coordinada, eficaz y basada en la evidencia frente a un fenómeno que amenaza derechos fundamentales, erosiona la cohesión social y debilita la confianza de nuestra sociedad”.

En la reunión han participado representantes de Google, Meta (Facebook e Instagram), TikTok, LaLiga, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), así como el director del OBERAXE, Tomás Fernández Villazala, además de la propia secretaria de Estado. El encuentro ha servido también para hacer balance de los primeros resultados de esta colaboración público-privada.

Según ha destacado Fernández Villazala, los datos más recientes reflejan un impacto positivo de las medidas adoptadas. “En el mes de noviembre hemos registrado la cifra más baja de mensajes de odio desde que realizamos la monitorización, junto con el porcentaje de retirada más elevado, alcanzando el 50% de eliminación de contenidos notificados. Los primeros datos de diciembre confirman esta tendencia positiva”, ha explicado.

Más de cinco años de monitorización del discurso de odio

El OBERAXE lleva más de cinco años monitorizando de forma sistemática el discurso de odio en las principales redes sociales. Su labor se centra en la búsqueda, recopilación, análisis y notificación de contenidos con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana que puedan constituir delito, infracción administrativa o vulneración de las normas de uso de las plataformas.

Esta tarea se inició en 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, y se reforzó en 2022 con el desarrollo de la aplicación ALERTODIO, diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia, con soporte técnico de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. En 2024, el convenio con LaLiga permitió dar un salto cualitativo mediante la implantación del Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en las Redes Sociales), que incorpora inteligencia artificial entrenada en el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte (MOOD).

El notable repunte del discurso de odio registrado en el tercer trimestre de 2025, unido a la conflictividad social derivada de los sucesos de Torre Pacheco (Murcia), motivó la convocatoria urgente de este grupo de trabajo por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La primera reunión tuvo lugar en septiembre de 2025 y estableció un calendario de encuentros trimestrales y reuniones bilaterales con las plataformas.