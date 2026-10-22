España e Italia pactan poner fin a los controles fronterizos

Los gobiernos de España e Italia han llegado a un acuerdo para poner fin a los controles recíprocos en las fronteras interiores que estaban en vigor desde que el ejecutivo comandado por Giorgia Meloni decidiese imponer esta medida para atajar cualquier entrada de inmigrantes irregulares en su país procedentes de territorio español, tras la avalancha que tuvo lugar en Ceuta a finales del mes de julio.

Casi tres meses después de aquel episodio, en los márgenes de la cumbre de líderes de la UE la semana pasada, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni acordaron encargar a sus ministros de Interior que estudiasen cómo poner fin a la suspensión del acuerdo Schengen.

Ahora, siguiendo la pauta marcada por Bruselas en situaciones similares, en las que planteó a los países medidas como un refuerzo de la actuación policial y un mayor intercambio de información, ambos gobiernos han optado por la vía de compartir datos para volver a levantar las barreras sin que ello derive en una merma de "la plena seguridad del espacio común".

La crisis entre ambos países europeos se arrastra desde que Roma impusiera controles fronterizos para los viajeros procedentes de España a raíz de la crisis de Ceuta, una medida que Madrid devolvió con idéntico refuerzo de la seguridad para el tráfico aéreo y portuario venido desde el país transalpino.