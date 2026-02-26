España y Panamá apuestan por el desarrollo sostenible, inclusión y transición ecológica

España y Panamá han renovado su colaboración bilateral con la firma de la Alianza de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, formalizada en el marco de la VIII reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Panameña. El acuerdo, impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, abre una nueva etapa en la relación entre ambos países, basada en una cooperación avanzada, horizontal y orientada a dar respuesta conjunta a desafíos estructurales.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, firmó la Alianza en representación de España, mientras que el viceministro panameño Carlos Guevara Mann lo hizo por parte del Gobierno de su país. La colaboración se centra en cuatro ejes estratégicos vinculados a las transiciones social, ecológica y económica: el impulso al intercambio de conocimiento y capacidades científicas, tecnológicas y digitales; la gobernanza democrática con enfoque de género y participación; el desarrollo económico y territorial inclusivo e innovador; y la transición ecológica justa.

Durante su estancia en Panamá, Granados se reunió con representantes regionales de agencias de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, donde reafirmó el compromiso de España con el multilateralismo y la cooperación regional. Además, visitó proyectos de la Cooperación Española en la comunidad de Nuevo Vigía, en la provincia del Darién, una de las zonas más afectadas por los flujos migratorios en los últimos años. Allí pudo conocer de primera mano iniciativas destinadas a mejorar el acceso de las comunidades locales a servicios básicos, como la formación de parteras tradicionales en tecnologías perinatales.

Actualmente, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) gestiona en Panamá proyectos y programas por un valor total de 85 millones de euros. La ayuda oficial al desarrollo española en el país ha experimentado un incremento progresivo en los últimos años, pasando de 0,57 millones de euros en 2020 a 5,9 millones en 2024. La cartera incluye cooperación no reembolsable en diversos sectores, financiación de energías renovables y agua y saneamiento, así como apoyo al “hub humanitario de las Américas”, una plataforma regional para la gestión y distribución de suministros ante emergencias.