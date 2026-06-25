El petróleo y el estrecho de Ormuz tocan los niveles anteriores al inicio de la guerra de Irán

El mercado del petróleo y el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz comienzan a dejar atrás el impacto derivado de la guerra desatada a raíz de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hoy el Brent ha regresado al entorno de los 72 dólares después de haber superado los 120 en varias ocasiones en los últimos cuatro meses; y el paso de graneleros recupera ya los niveles previos al conflicto, si bien la normalización no alcanza todavía al conjunto de los buques.

En concreto, el crudo de referencia en Europa llegó a situarse hoy por debajo de los 72,5 dólares por barril, el precio que marcaba la víspera de los primeros bombardeos sobre Teherán, pero las informaciones sobre un ataque a un barco frente a las costas de Omán provocaron un leve repunte por encima de los 75 dólares. Algo similar le ocurrió al petróleo de referencia para el mercado estadounidense, que llegó a caer por debajo de los 69 dólares para acabar superando los 72 solo unas horas más tarde.

En cuanto a los cruces por Ormuz, según la información proporcionada a La Región Internacional por la empresa de desarrollo de plataformas digitales y software de servicios marítimos AXSMarine, durante la jornada de ayer se registró la cifra más alta de tránsitos desde que comenzara el conflicto el pasado 28 de febrero: un total de 62 barcos atravesaron el paso, lo que supone el 53% del tráfico registrado el mismo día del año pasado.

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Por tipos de embarcaciones, los graneleros recuperaron el 100% de su nivel, con 22 cruces, y los buques cisterna se situaron en el 51%. El nivel de los metaneros también va in crescendo, pues en la última semana pasaron por el estrecho un total de diez de los catorce que hicieron esa ruta desde el pasado 1 de marzo.