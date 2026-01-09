Trump: "Puede que haya que elegir" entre la OTAN y Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ceja en su empeño de hacerse con la isla danesa de Groenlandia, hasta el punto de que a la respuesta de que no está en venta no ha descartado la vía militar contra un país europeo y socio de la OTAN. De hecho, ha llegado a sostener que "puede que haya que elegir" entre la Alianza Atlántica y la anexión del territorio ártico.

Esta afirmación, en una entrevista concedida al diario The New York Times entronca con su reciente publicación en su red social sobre la escasa relevancia que tendría la OTAN si su país no formase parte de ella. "Rusia y China no temerían a la OTAN sin Estados Unidos", argumentó en un post que, con todo, concluyó garantizando que "siempre" apoyaría a este órgano.

Tal vez por ello, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, próxima políticamente al mandatario norteamericano, ha considerado "poco realista" pensar que Estados Unidos podría intentar anexionar Groenlandia por la fuerza. No obstante, tras dejar claro que no apoyaría ese movimiento, ha apelado a abordar esa cuestión en el seno, precisamente, de la propia OTAN.

"Inaceptable"

"Inaceptable" ha sido el calificativo elegido hoy por España y Francia para advertir contra cualquier maniobra de Trump sobre Groenlandia.

"Ante la brutalización del mundo, una exigencia es imperativa: rechazar la resignación que nos reduciría a meros espectadores de la impotencia. También debemos rechazar la traición a nuestros principios en nombre de la ley del más fuerte. Esa no es la moral de Francia", ha reivindicado su ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Con la misma apelación a responder con firmeza desde las instituciones europeas, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha considerado "inconcebible" que un socio de la OTAN ataque a otro. Y, de paso, ha recalcado que "cualquier actuación al margen del derecho internacional en ningún caso es legítima" independientemente de quien la realice.

Reunión

Esta misma semana, los principales países europeos suscribieron una declaración conjunta en respuesta a la presión norteamericana sobre la isla danesa y también la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, advirtió al presidente Trump de que sus reclamaciones en torno a Groenlandia "no contribuyen precisamente a la estabilidad mundial".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya anticipó que la semana que viene mantendrá una reunión con altos cargos daneses para hablar del territorio autónomo.