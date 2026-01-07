Estados Unidos logra interceptar el petrolero ruso huido del Caribe hace 15 días

El ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la interceptación del petrolero Bella 1, de bandera rusa tras sustituirla por la panameña, debido a "violaciones de las sanciones estadounidenses". En concreto, se le considera parte de la flota fantasma que emplea Moscú para sortear las sanciones al sector energético, en este caso en Venezuela.

"El bloqueo al petróleo venezolano sancionado e ilícito continúa sigue plenamente vigente en todas las partes del mundo", ha celebrado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en un mensaje a través de sus redes sociales.

La persecución

El pasado 21 de diciembre, en plena escalada de tensión con Venezuela y en medio del recién anunciado bloqueo a los petroleros en aguas del Caribe, Estados Unidos intervenía un nuevo buque junto a las costas venezolanas. Se trataba del Bella 1, de bandera panameña aunque vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán; e incluido en la lista de sanciones del país norteamericano desde junio de 2024 por haber apoyado a la fuerza iraní.

No obstante, según la información de la CBS, este buque no habría sido intervenido entonces, sino que logró huir del intento de abordaje navegando hacia el Atlántico. Dos semanas después, Estados Unidos sigue persiguiendo a este barco —que ahora luce el nombre Marinera después de que su tripulación pintase una bandera rusa en el casco para despistar al ejército norteamericano— a pesar de que Rusia le ha pedido formalmente que cese en su búsqueda.

Según los últimos datos de su radar, este petrolero de 333 metros de eslora navegaba hace cuatro días en dirección al mar de Noruega, posiblemente en dirección a un puerto en Rusia. Desde el Kremlin enviaron distintos medios navales para apoyar su huida, entre ellos un buque de guerra y hasta un submarino.

El incidente ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos a causa de la guerra en Ucrania y también del ataque norteamericano a Venezuela el pasado día 3.