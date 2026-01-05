La ONU denuncia que la intervención de Trump en Venezuela contraviene el derecho internacional

La ONU acaba de dejar claro que la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, contraviene el derecho internacional y no respeta los principios de la Carta de Naciones Unidas.

"Sigo profundamente preocupado porque las normas del derecho internacional no han sido respetadas en relación con la acción militar del 3 de enero", ha apuntado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración ante la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad en plena polémica por la legalidad de la maniobra de Washington.

En este punto, ha recordado que la Carta de las Naciones Unidas constituye la base para mantener la paz y la seguridad en el mundo; motivo por el cual prohíbe "la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado".

En su mensaje, además, Guterres ha desechado las justificaciones blandidas por Estados Unidos acerca del tráfico de drogas procedente de Venezuela o el "robo" de sus derechos sobre el petróleo del país caribeño, toda vez que el derecho internacional ofrece herramientas para abordar este tipo de disputas entre distintas naciones.

Ahora, una vez Maduro se encuentra en un tribunal de Nueva York a la espera de su primera comparecencia y al tiempo que Delcy Rodríguez toma posesión de la presidencia de Venezuela, Naciones Unidas pone el foco en la importancia de evitar que la escalada bélica se extienda por la región.

"La situación es crítica, pero aún es posible evitar una conflagración más amplia y destructiva. Insto a que se tomen medidas", ha apelado. Y, sin olvidar que la democracia se ha visto "socavada" en Venezuela, ha pedido a todos los actores del país que participen en "un diálogo inclusivo y democrático" para perfilar la transición del país.

Condena de Rusia y China

En el marco de la reunión urgente del Consejo de Seguridad, los representantes de China y Rusia ante Naciones Unidas han manifestado su condena ante la "agresión armada" perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela y han instado a la rápida puesta en libertad de Nicolás Maduro y su esposa, detenida junto a él.

"No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes cínicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas", ha sostenido el portavoz ruso, quien se ha sumado a Guterres al concluir que los episodios del pasado sábado "vulneran todas las normas del derecho internacional". Es más, ha señalado que la Casa Blanca debe reconocer la soberanía de los Estados "en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que le resultan incómodos".

En la misma línea se ha expresado el embajador chino, para quien Washington ha "pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos", de modo que ha exigido a Estados Unidos que "deje atrás estas prácticas" y apueste por "forjar relaciones a partir del respeto mutuo". "Ningún país puede ser la policía del mundo y ningún Estado puede erigirse en juez internacional", ha recalcado.

Estados Unidos: Maduro es "un narcoterrorista ilegítimo"

En cambio, el representante de Estados Unidos ha defendido la intervención militar en la medida que ha servido para que Maduro, "un presidente entrecomillas" o más bien "un narcoterrorista ilegítimo", se enfrente por fin a las acusaciones por narcotráfico que pesan sobre él —ha dicho— "desde hace décadas".

En este punto, ha acusado a Maduro de manipular el sistema electoral para mantenerse en el poder, desde donde ha estado liderando el Cártel de los Soles con "el objetivo de utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos". Es por ello que se ha preguntado qué tipo de organización es la ONU si trata al venezolano como un jefe de Estado democráticamente elegido.

"Nicolás Maduro es responsable de haber perpetrado ataques contra el pueblo de Estados Unidos, de desestabilizar el hemisferio occidental y de haber reprimido de manera ilegítima al pueblo de Venezuela", ha incidido, antes de asegurar que su país cuenta con "evidencias abrumadoras" de las acusaciones que le ha imputado y de recordar que más de ocho millones de venezolanos han abandonado su país. "La mayor crisis de refugiados del mundo", ha planteado .

Y, tras denunciar que Maduro ha utilizado Venezuela para enriquecer a "organizaciones terroristas" internacionales, ha enfatizado que su país no permitirá que el continente "se utilice como base de operaciones para los adversarios, rivales y competidores de Estados Unidos". "No se puede seguir dejando que las mayores reservas energéticas del mundo estén bajo el control de adversarios de Estados Unidos", ha subrayado.