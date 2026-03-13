Estados Unidos pone precio a la cabeza de Jamenei

Estados Unidos ha anunciado una recompensa de diez millones de dólares a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como a otros nueve cargos de la república islámica.

Se trata, según el gobierno norteamericano, de la cúpula que "dirige y controla" a la Guardia Revolucionaria de Irán y que "planifica, organiza y lleva a cabo actos terroristas en todo el mundo".

Así pues, la Casa Blanca pretende recabar información sobre el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, los ministros de Inteligencia e Interior, el asesor militar del líder supremo, el subjefe del Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, un comandante de la Guardia Revolucionaria, otro asesor del líder supremo que no identifica, el jefe militar de la Oficina del líder supremo y el secretario del Consejo de Defensa.