El nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre de los mártires" y mantener Ormuz cerrado

En su primer mensaje oficial, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha trazado el camino a seguir por su país en el conflicto abierto a raíz del ataque lanzado el pasado día 28 por Estados Unidos e Israel en dos claves: la militar, prometiendo venganza, y la económica, recalcando que los buques continuarán sin poder atravesar el estrecho de Ormuz.

"Garantizo a todo el mundo que no nos frenaremos a la hora de vengar la sangre de nuestros mártires", ha enfatizado, mientras el balance de fallecidos en Irán supera el millar de personas, entre ellas, su padre y varios miembros de su familia y más de 160 niñas que perdieron la vida en un bombardeo estadounidense a una escuela. En esta línea, después del incidente de esta misma jornada contra instalaciones militares de Italia en Irak, Jamenei ha reclamado a los países de su entorno que "expulsen a los invadores" de su territorio, puesto que Teherán continuará atacando las bases que Washington mantiene instaladas en la región.

"Atacamos esas bases sin atacar esos países", ha puntualizado Jamenei, para insistir en que los estados del golfo Pérsico deben cerrar "cuanto antes" esas áreas. Sin embargo, drones y misiles iraníes se han dirigido también contra infraestructura civil como puertos y aeropuertos, además de contra refinerías y tanques de almacenamiento de combustible; una cuestión por la que llegó a disculparse el presidente Pezeshkian, aunque su anuncio de suspensión de estos ataques no mantuvo su vigencia ni un día.

Si bien esa promesa la realizó cuando todavía el hijo de Jamenei no había sido designado, el discurso de hoy del nuevo líder supremo deja claro que ese no será el camino que cogerá la república islámica bajo su mandato. Es más, se ha referido a Israel y Estados Unidos como "el frente infiel", y ha retado a sus vecinos a elegir entre la alianza con esos países o la "unidad" con Irán; máxime cuando, desde su punto de vista, el ataque que Trump y Netanyahu lanzaron contra Teherán el último día de febrero ha evidenciado que la pretendida apuesta por la paz y la seguridad por parte de la Casa Blanca "no es más que una mentira".

Así las cosas, mientras Trump reitera que la guerra "va de maravilla" y que Irán ya está prácticamente destruido por completo, ha avanzado que ya tiene en mente "abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y es extremadamente vulnerable".

Ormuz seguirá cerrado

Finalmente, en paralelo a la clave militar, Jamenei ha puesto el foco en la necesidad de mantener la presión económica sobre sus agresores. En un contexto en el que el petróleo ha sufrido un gran encarecimiento desde que comenzaran los bombardeos sobre Irán, llegando puntualmente a situarse en el entorno de los 120 dólares e impactando especialmente en el precio que pagan los estadounidenses por el gasoil y la gasolina, ha defendido que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo utilizada".

Esta maniobra ha desatado, según la Agencia Internacional de la Energía, "la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial" y, de hecho, más de una treintena de países han acordado por unanimidad una liberación de reservas estratégicas de crudo inédita hasta el día de ayer. Pero, tras el anuncio de que saldrían al mercado unos 400 millones de barriles, el precio del petróleo volvió a rebotar, entre dudas de cuánto tiempo más se mantendrá cortado uno de los principales canales marítimos del mundo.

Mensaje a la nación

Junto a estos mensajes dirigidos a la esfera internacional, Jamenei también ha tenido palabras para su pueblo, y lo ha hecho para apelar a la "unidad social" en esta etapa difícil para el país. Es momento, ha dicho, de "ignorar los desacuerdos".

Es más, ha requerido una participación masiva en las marchas por el día de Jerusalén, que se celebra el 15 de marzo a nivel mundial y que en los últimos años ha servido para mostrar el apoyo al pueblo palestino el último viernes de Ramadán.

Por último, después de expresar sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el ataque del pasado 28 de febrero, ha asegurado que Irán reclamará a Washington y Tel Aviv "una compensación" por los daños causados a personas y propiedades. "O destruiremos esa misma cantidad de propiedades", ha planteado, para el caso de que estos dos gobiernos no se avengan a abonar esas indemnizaciones.