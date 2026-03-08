El segundo hijo de Jamenei, elegido líder supremo de Irán

El segundo hijo del difunto ayatolá Alí Jamenei, Mojtaba Jamenei, ha sido designado nuevo líder supremo por la Asamblea de Expertos de Irán, según recoge la televisión pública iraní, unas horas después del anuncio sobre la existencia de un acuerdo en torno al futuro guía del país.

El ejército de Israel ya anunció que atacará al sucesor de Jamenei y Trump había reclamado tener voz en su elección, algo que Irán rechazó frontalmente.

De 56 años, el segundo hijo de Jamenei está muy vinculado a la Guardia Revolucionaria, el brazo de élite del ejército iraní. Su nombre figuraba en todas las quinielas como favorito, junto con uno de los nietos de Jomeini, el fundador de la república islámica.

