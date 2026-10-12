Alumnos de IE University y UC Berkeley trabajan en el desarrollo de sistemas avanzados de IA enfocados al criterio humano

Alumnos de la IE University y de la UC Berkeley participarán en un programa intensivo de ocho semanas para trabajar en el desarrollo de sistemas avanzados en inteligencia artificial.

Se trata de la iniciativa [YOU] on AI + X, en la que los participantes se conectarán simultáneamente desde sus campus a ambos lados del Atlántico para desarrollar sistemas de IA y formarse en gobernanza de la inteligencia artificial con pensamiento crítico y un uso responsable de la tecnología. Al frente de este programa están Ikhlaq Sidhu, decano de IE School of Science & Technology en IE University, y Edo Segal, CTO de Napster y emprendedor en serie.

El objetivo es que los alumnos utilicen nuevas herramientas de IA, que sean capaces de orquestar sistemas de inteligencia artificial, diseñar flujos de trabajo, evaluar resultados, tomar decisiones informadas y determinar en qué ámbitos deben mantenerse el criterio y la responsabilidad de un ser humano. "Las empresas no pueden limitarse a utilizar herramientas de IA, sino que necesitan capacidad para dirigir esa inteligencia", ha explicado el decano, partidario de trabajar de forma eficaz con la tecnología.

Cada alumno finalizará el programa con un sistema funcional, pero el principal resultado es más difícil de percibir: comprenderán cómo es su propio [YOU] on AI. "Será diferente para cada uno de ellos, y ese es precisamente el objetivo", ha agregado Edo Segal.

A todas las áreas

Este programa está abierto a alumnos de todos los programas y áreas de conocimiento, y combina la formación tecnológica con un claro enfoque en el desarrollo del criterio humano. Así, permitirá a los alumnos aplicar la IA a iniciativas de emprendimiento, a proyectos de investigación, al desarrollo de la creatividad y a cuestiones relacionadas con el interés público.

De hecho, desde UC Berkeley participarán como profesores Trond Petersen, sociólogo de prestigio internacional, y Alex Bayen, experto en aprendizaje automático y sistemas a gran escala. Junto con Ikhlaq Sidhu, analizarán cómo se desarrollan los sistemas inteligentes y cómo se distribuyen las decisiones y oportunidades que estos sistemas configuran.

La idea es que, junto al trabajo en sistemas avanzados de IA, los alumnos refuercen sus habilidades y capacidades clave en cuestiones como el pensamiento crítico, la curiosidad, la inteligencia emocional y la capacidad de trabajar en contextos de incertidumbre.