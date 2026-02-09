Bruselas invertirá 400 millones para financiar proyectos postdoctorales en 45 países

La Comisión Europea ha concedido 404,3 millones de euros a 1.610 investigadores postdoctorales para financiar proyectos en 45 países de dentro y fuera de la Unión Europea, dentro de un programa para reforzar el ecosistema de investigación europeo y el compromiso de la UE con la excelencia científica.

Esta dotación, enmarcada dentro del programa de becas posdoctorales Marie Sklodowska-Curie (MSCA), permitirá a los investigadores de 80 nacionalidades diferentes desarrollar proyectos propios mientras reciben formación de alta calidad, oportunidades de movilidad internacional y supervisión en instituciones académicas y no académicas.

Los investigadores seleccionados llevarán a cabo sus proyectos en universidades, centros de investigación, instituciones públicas, y también organizaciones privadas y pequeñas y medianas empresas, según ha detallado la Comisión en un comunicado.

Sus proyectos abarcan todas las disciplinas científicas, con una mayor representación en ciencias sociales y humanidades, ciencias de la vida e ingeniería, y van desde la investigación fundamental hasta proyectos que abordan directamente grandes retos sociales y tecnológicos.

Becas postdoctorales europeas

"Este avance refuerza la reputación de Europa como centro de excelencia científica, apertura e innovación, tal y como ejemplifica el programa marco Horizonte Europa. el programa multimillonario de la UE para la investigación", señala el comunicado.

La mayor parte de la financiación se destinará a las Becas Posdoctorales Europeas, que permitirán a 1.446 investigadores trabajar en la UE y en países asociados a Horizonte Europa. De ellos, 164 investigadores se beneficiarán de las Becas Posdoctorales Globales, que les permitirán desarrollar parte de su investigación en instituciones líderes fuera de Europa.

Del total de propuestas aprobadas, Reino Unido lidera el número de proyectos coordinados, con un total de 347, seguido por España con 182 investigadores, Italia con 174 y. Francia con 130. De entre los países de fuera de Europa, Estados Unidos lidera el número de becas, con 96, seguido de Canadá con 20, Australia con 15 y Brasil con siete.

Los investigadores eligen a Europa

Tras darse a conocer esta dotación de más de 400 millones de euros a investigadores de todo el mundo, la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, ha asegurado que esta asignación demuestra "una vez más" por qué "los investigadores eligen Europa"

"Estos resultados reflejan la fortaleza de nuestro ecosistema de investigación y nuestro compromiso con la excelencia científica, la apertura y la movilidad", ha sostenido en declaraciones remitidas en el comunicado, tras felicitar a los investigadores seleccionados.