Educación convoca 134 plazas de docentes y 19 puestos de asesoría técnica en el exterior

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado 134 plazas para personal docente y otras 19 para asesorías técnicas en el exterior, mediante dos concursos de méritos dirigidos a funcionarios de carrera. Los profesionales seleccionados se incorporarán a sus nuevos destinos a partir del curso escolar 2027-2028.

La convocatoria docente contempla puestos en 15 países: Andorra, Alemania, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Portugal, Suiza, Luxemburgo y Reino Unido, además de una plaza en la Escuela Europea de Alicante.

Las vacantes están dirigidas a funcionarios de los cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Formación Profesional, entre otros. Los seleccionados podrán desarrollar su actividad en centros españoles en el extranjero, secciones bilingües, agrupaciones de lengua y cultura españolas y Escuelas Europeas.

Por otra parte, el Ministerio oferta 19 puestos de asesoría técnica en Alemania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa de Marfil, Estados Unidos, Marruecos, Polonia, Portugal y Reino Unido. De estas plazas, dos corresponden al cuerpo de Maestros y las otras 17 a funcionarios de los cuerpos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspección Educativa.

Los profesionales que accedan a estas asesorías asumirán funciones relacionadas con la gestión de programas educativos, la formación del profesorado, la promoción de la educación española, la comunicación y el análisis de los sistemas educativos de los países de destino.

Periodos de permanencia en el exterior

En cuanto a la duración de los destinos, el personal docente podrá permanecer un máximo de seis cursos escolares. Este periodo se amplía a nueve cursos para quienes trabajen en las Escuelas Europeas, mientras que en Estados Unidos el límite será de cinco años.

En el caso de las asesorías técnicas, el periodo máximo de permanencia establecido es de cinco cursos escolares.

Según el Ministerio, con estas estancias pretenden incorporar profesionales preparados para trabajar en contextos educativos internacionales, impulsar la difusión de la lengua y la cultura españolas y favorecer la interculturalidad y el plurilingüismo.

Los funcionarios de carrera que reúnan los requisitos establecidos podrán presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El plazo de inscripción finalizará el próximo 24 de noviembre de 2026.