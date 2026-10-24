España acogerá en noviembre un congreso internacional sobre educación médica

La facultad de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya acogerá del 19 al 21 de noviembre el XXVII Congreso Nacional y el III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica, que servirá para reflexionar y debatir sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en el modelo docente o el desarrollo de competencias relacionales de cara a la atención a las personas.

Bajo el lema Horizontes de excelencia: de la evidencia científica a la innovación educativa, el evento reunirá a importantes expertos para abordar los principales retos que tiene hoy sobre la mesa la formación de los médicos y profesionales de la salud del futuro.

De hecho, el encuentro contará con más de una veintena de ponentes nacionales e internacionales que participarán en mesas redondas y conferencias magistrales, presentación de experiencias docentes innovadoras, talleres interactivos sobre metodologías de aprendizaje y evaluación, y espacios de encuentro y networking entre docentes e investigadores.

Entre los participantes del congreso figuran el profesor Yavuz Selim Kiyak, de la Gazi University (Turquía), que impartirá la conferencia inaugural sobre inteligencia artificial, evaluación y retroalimentación en educación médica, o Fernando Bandrés Moya, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, sobre quien recae la responsabilidad de la conferencia de clausura sobre competencias transversales.

Una de las novedades de esta edición del congreso es la creación de un galardón que busca reconocer iniciativas innovadoras que contribuyan a integrar la humanización en la educación médica y en la formación de los profesionales de la salud.

El ganador será invitado a presentar su experiencia durante el congreso, con el objetivo de favorecer la difusión de buenas prácticas, promover el intercambio de experiencias y reconocer públicamente su contribución a la educación médica y a la humanización de la atención sanitaria. El jurado será designado conjuntamente por la Sociedad Española de Educación Médica el Instituto y el Instituto Universitario de Pacientes de la UIC.