De estudiantes a directivos: jóvenes españoles pondrán a prueba su talento empresarial en Young Business Talents

Los estudiantes españoles podrán ponerse este curso al frente de una empresa y tomar decisiones propias de un equipo directivo. La XVI edición de Young Business Talents ya ha abierto el plazo de inscripción para que jóvenes de entre 14 y 21 años pongan a prueba sus habilidades empresariales frente a estudiantes de todo el país.

La competición, organizada por ABANCA y Praxis MMT, permitirá a los participantes gestionar una compañía virtual del sector de la automoción mediante un avanzado simulador empresarial. El objetivo será conseguir los mejores resultados en un mercado en el que tendrán que competir directamente con otros equipos.El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el próximo 25 de octubre. La iniciativa está dirigida a estudiantes de 4º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior, además de los centros docentes interesados en incorporar esta experiencia práctica a sus aulas.

Decisiones empresariales con consecuencias reales

Los participantes trabajarán en equipos y tendrán que asumir el papel de auténticos directivos. Entre sus responsabilidades estarán decidir qué modelos de vehículos fabricar y vender, establecer estrategias comerciales y tomar decisiones relacionadas con marketing, ventas, producción, operaciones y finanzas.También deberán tener en cuenta aspectos como la responsabilidad social corporativa y la evolución del mercado. Cada decisión tendrá consecuencias sobre los resultados de su compañía, por lo que los equipos deberán anticiparse a sus competidores y modificar sus estrategias para intentar mejorar su posición.

La competición comenzará en noviembre y combinará distintas fases online desde los centros educativos, con el acompañamiento de los profesores. Los equipos que logren mejores resultados durante las diferentes fases se clasificarán para la gran final nacional, prevista en Madrid el próximo mes de marzo.

Más allá de la competición, Young Business Talents apuesta por un modelo de aprendizaje basado en la experiencia. Los estudiantes podrán aplicar conocimientos adquiridos en el aula, comprobar las consecuencias de sus decisiones y desarrollar capacidades relacionadas con el análisis, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptación al cambio.

"Los jóvenes necesitan mucho más que conocimientos teóricos para afrontar con garantías su futuro académico y profesional. Necesitan aprender a analizar, tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y, sobre todo, saber aplicar aquello que aprenden", explica Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

XV Final nacional Young Business Talents | Compromiso Asturias XXI

La participación en la competición es gratuita. Los equipos de cada centro reciben el simulador de gestión empresarial desarrollado por Praxis MMT, una herramienta utilizada también en universidades, escuelas de negocio y compañías para la formación en gestión y valorada en más de 3.000 euros.

Para los docentes, el programa supone una oportunidad para trasladar al aula situaciones relacionadas con la gestión empresarial y convertir los conocimientos teóricos en decisiones prácticas."El docente mantiene un papel fundamental como guía del aprendizaje, pero los alumnos pasan de recibir los conocimientos de forma pasiva a ponerlos en práctica, tomar decisiones y comprobar sus consecuencias", señala Nogués.

La presencia española será muy numerosa, en la última edición participaron 11.187 estudiantes de 406 centros docentes de toda España. Andalucía fue la comunidad con mayor número de participantes, con 2.101 estudiantes, seguida de Galicia, con 1.695; Cataluña, con 1.457; la Comunidad de Madrid, con 1.087, y Castilla y León, con 893.La XV edición terminó con la victoria de cuatro estudiantes de segundo de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla, en Burgos, que se proclamaron ganadores de la competición nacional.

Más de 10.000 euros en premios

Los mejores equipos de la nueva edición volverán a medir sus conocimientos en la final presencial de Madrid. Además de la experiencia de competir junto a estudiantes procedentes de diferentes comunidades autónomas, los finalistas optarán a un conjunto de premios.En total, los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios entre estudiantes y profesores, además de recibir diplomas acreditativos.

La XVI edición busca así convertir durante unos meses las aulas españolas en auténticos escenarios empresariales, donde los estudiantes tendrán que dejar a un lado el papel de alumnos para asumir el de directivos y comprobar hasta dónde pueden llegar sus decisiones.